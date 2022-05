Zu einer Netzwerkveranstaltung in der „Rheinvilla“ lädt die Wirtschaftsförderung der Stadt Speyer zusammen mit dem Start-up-Unternehmen GoodSpaces ein.Bei der Veranstaltung am Donnerstag, 12. Mai, geht es zum einen um eine Führung durch den von der Firma GoodSpaces betriebenen Coworking-Space Rheinvilla in der Hafenstraße 39. Die Stadt kündigt zudem einen Impulsvortrag von dem Gründerinnen-Team des Speyerer Unverpackt-Ladens und die Vorstellung der städtischen Wirtschaftsförderung unter Leitung von Katja Gerwig an.

Laut Stadt soll mit der Veranstaltung ein Rahmen geschaffen werden, in dem sich Unternehmer vernetzen können. Als Zeitrahmen wird 17 bis 20 Uhr angegeben. Anmeldung ist bis Freitag, 6. Mai, per E-Mail an lorina@goodspaces.de möglich.