Zum großen Spiel- und Sportfest „Voll was los“ am Samstag, 13. Mai, 14 bis 18 Uhr, am Berliner Platz im Stadtteil West laden das Netzwerk Speyer-West und die Stadtverwaltung Kinder, Jugendliche und Familien zu Aktionen wie Fotoshooting, dem „Wiederbeleben“ alter Teddybären oder Kettcar-Rennen ein. Es gibt Kaffee, Kuchen und Softdrinks. Das Spielfest soll laut Mitteilung insbesondere zugezogenen Familien die Möglichkeit geben, sich vor Ort über die Freizeit- und Betreuungsangebote zu informieren und sich mit anderen Familien auszutauschen. Der Eintritt ist frei. Im Netzwerk Speyer-West organisieren sich Vereine, Schulen, Kindertagesstätten und weitere Träger mit dem Ziel, das Angebot für Kinder und Jugendliche zu vernetzen und auszubauen. Weitere Infos gibt es im Stadtteilbüro bei Christa Berlinghoff unter Telefon 06232 142906 oder bei Tina Schäfer von der Jugendförderung unter der Nummer 06232 141916.