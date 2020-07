Der Fleischzerlegebetrieb Vitalfleisch in Speyer ist Corona-frei. Das ist das Ergebnis der Vorsorgeuntersuchung des Gesundheitsamtes am Dienstag. „Wir haben in unserem Betrieb keinen positiven Corona-Fall. Alle Mitarbeiter wurden negativ auf Covid-19 getestet“, teilte Sebastian Jess, stellvertretender Geschäftsführer der Vitalfleisch am Donnerstag mit. „Das bestätigt, dass unser Hygienekonzept aufgeht“, sagte Jess. Getestet worden sind nach seinen Angaben alle 49 Mitarbeiter des Unternehmens und die 90 Zerleger, die in einem anderen deutschen Unternehmen über Werkvertrag nach deutschem Gesetz angestellt sind. Die bundesweite Untersuchung in der Fleischbranche war nach dem massiven Infektionsausbruch bei der Firma Tönnies in Nordrhein-Westfalen angeordnet worden.