Bei den Naturfreunden in Speyer hat die Sonnenwendfeier Tradition. Sie findet terminlich im Umfeld der Sommersonnenwende statt und wird in diesem Jahr am Samstag, 22. Juni, ab 15 Uhr im Hof des Naturfreundehauses, Geibstraße 1, gefeiert. Für Speisen und Getränke ist gesorgt, so der auf möglichst viele Gäste hoffende Verein. Axel Elfert, Vorsitzender des Speyerer Stadtverbands im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), hält laut Ankündigung als Ehrengast die „Flammenrede“. Die Musikgruppe der Naturfreunde lädt zum Mitsingen ein. Für sie ist es ein besonderer Auftritt: Sie besteht seit 50 Jahren – was Ende August nochmals separat gefeiert werde, so Leiterin Hannelore Weinmann.