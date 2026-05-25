Conrad Amber aus Österreich gilt als einer der profundesten Kenner des Themas „Stadt- und Gebäudebegrünung“ im deutschsprachigen Raum. Jetzt kommt er nach Speyer.

Conrad Amber kommt am Freitag, 29. Mai, 18 bis 19.30 Uhr, zur Vortragsveranstaltung „Aufbäumen! Stadt-Bäume retten Leben!“ in den Historischen Ratssaal. Es handelt sich um eine Speyerer Kooperationsveranstaltung von Volkshochschule, Zukunftsquartier Buntspecht, den Stadtwerken sowie dem Verein „Unter einem Dach“, Offenem Kanal, Pfälzerwald-Verein, BUND, Nabu, Rucksackschule, Bündnis 90/Grüne und Kneipp-Verein.

Am Tag darauf ist ein öffentlicher Innenstadt-Spaziergang mit Amber geplant. Er beginnt am Samstag, 30. Mai, um 11 Uhr am Postplatz und ist bis 12.30 Uhr angesetzt. „Wie sieht ein Experte für Stadt- und Gebäudebegrünung unsere Innenstadt – auch links und rechts von der Maximilianstraße?“, nennt die Buntspecht-Initiative eine Leitfrage. Die Veranstaltung ist kostenfrei, es läuft aber eine Spendenaktion über das Konto von „Unter einem Dach“, IBAN DE40 5455 0010 0380 0236 55, Verwendungszweck „Aufbäumen – Conrad Amber“.