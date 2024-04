Schock nach einem Waldspaziergang: Unbekannte Täter haben nach Polizeiangaben den Rucksack aus dem geparkten Auto einer Frau gestohlen. Wie die Beamten mitteilen, sei die Geschädigte am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr mit ihrem Hund in den Wald gegangen und habe ihr Auto auf einem Waldparkplatz in der Nato-Straße gestellet. Als sie nach etwas mehr als einer Stunde zurückkam stellte sie fest: Eine Fensterscheibe ihres Wagens war aufgehebelt worden und der Rucksack mit Geldbeutel, persönlichen Dokumenten, einem Handy und niedrigem zweistelligen Geldbetrag fehlte. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 600 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de Hinweise geben können.