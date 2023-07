Am Sonntag ist im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses Premiere des Nationaltheaters mit Händels Oratorium „La Resurrezione“ (Die Auferstehung).

Nach Schwetzingen kommt der in Brandenburg geborene und in Berlin lebende Lautenist und Dirigent in diesem Jahr schon zum dritten Mal. Im Januar war er beim Festival Winter in Schwetzingen des Theaters Heidelberg, dessen musikalischer Leiter er von 2012 bis 2016 war, mit einem Bach-Programm. Im Mai kam er mit seiner Lautten Compagney Berlin wieder, dann zu den Schwetzinger SWR Festspielen mit einem Programm zu Liselotte von der Pfalz und mit französischer Barockmusik.

Die meisten Termine in diesem Jahr habe er in Schwetzingen, erzählt er uns im Gespräch in der Phase der Endproben im Schwetzinger Schloss. Und natürlich schätzt er das Ambiente des Schwetzinger Schlosses und das Theater sehr. Er mag aber auch die süddeutsche Lebensart sehr und schätzt das reiche Kulturleben in der Region hier sehr.

Für Ostern 1708 in Rom

Das 1708 am Ostersonntag im Rom uraufgeführte Händel-Oratorium „La Resurrezione“ kennt Wolfgang Katschner gut. Und er hat es an einem anderen historischen Theater, dem Goethe-Theater in Bad Lauchstädt in Sachsen-Anhalt, 15 Kilometer von Händels Geburtsstadt Halle entfernt, auch schon bei einer szenischen Aufführung dirigiert. Damals, 2012 war das, mit der von ihm und Hans-Werner Apel 1984 gegründeten Lautten Compagney Berlin und in der Regie von Kobie van Rendsburg.

„La Resurrezione“ entstand in jener Zeit in der Ewigen Stadt, als dort die Oper aus sittlichen Gründen verboten war. Theater gab es aber irgendwie schon, denn Händels Oratorium auf ein Libretto von Carlo Sigismondo Capece wurde nachweislich auf einer Bühne und in Dekorationen aufgeführt. Mit einer Oper ist es aber nicht vergleichbar, denn es gibt keine dramatische Handlung, sondern Reflexionen über Christi Auferstehung zwischen einem Engel und Luzifer, dem Teufel. Hinzu kommen Gesänge der am Grab trauernden und dann Zeugen des Lichts der Auferstehung werdenden Maria Magdalena und Maria Kleophas sowie des Jüngers Johannes. Bei der Uraufführung sang Margherita Durastanti die Maria Magdalena. Noch Jahrzehnte später in London war sie eine der von Händel bevorzugten Sängerinnen.

Frisch und knackig

Wolfgang Katschner sagt, der 23-jährige Komponist habe hier eine frische und innovative Musik komponiert, knackig, auch noch suchend. Die Hamburger Einflüsse, dort war der „Caro Sassone“ (als teurer oder lieber Sachse wurde Händel in Italien seinerzeit gefeiert) zuvor tätig, vor allem von Reinhard Keiser seien spürbar, aber auch die Beschäftigung mit den Werken seiner italienischen Kollegen wie Alessandro Scarlatti oder Arcangelo Corelli, der in Rom bei der Uraufführung das üppig besetzte Orchester leitete. Wolfgang Katschner ist mit Händels Musik bestens vertraut, sie ist nicht der alleinige, aber doch ein wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit. Seit 2004 gehört er zu dem illustren Kreis der Händel-Preisträger der Stadt Halle und seit 1997 ist er im Grunde alljährlich mit wichtigen Konzerten und Opernaufführungen bei den Händel-Festspielen in Halle vertreten (bei denen in Karlsruhe war er auch schon).

Was zeichnet seiner Meinung nach Händels Musik aus? Händel habe es in einmaliger Weise vermocht, Emotionen zu Musik zu machen. Und er habe ein großes Gespür für Wirkungen gehabt. Erst am Wochenende hat Katschner die komplette Water Musick aufgeführt. Das sei großartige Musik, aber auch eine, die unmittelbar eingängig sei. In regelmäßigen Abständen dirigiere er den „Messiah“. In dieser Musik, die von einer Vielfalt von Ideen geprägt sei, stecke alles, was unsere Existenz ausmache.

Oper mit Marionetten

Wolfgang Katschner stand schon bei vielen Produktionen von Opern Händels am Pult, mal in modernen Inszenierungen, mal in historischen, auch in (übrigens mitreißenden) Aufführungen mit dem Mailänder Marionettentheater Carlo Colla e Figli. Alles habe seine Berechtigung, sagt er. Es komme darauf, dass etwa erzählt werde und die Geschichte beim Publikum ankomme. Natürlich merke man bei historisierenden Inszenierungen, dass die Werke für diese Art der Aufführung gemacht seien.

In Mannheim arbeitet der Dirigent mit dem Orchester des Nationaltheaters zusammen, das auf modernen Instrumenten spielt. Die Orchester seien im Blick auf die barocke Musik heute so breit aufgestellt und kompetent wie noch nie. In Nürnberg, wo er regelmäßig arbeitet, seien zum Beispiel nun für alle Streicher Barockbögen angeschafft worden. Der Unterschied bei der Wiedergabe barocker Musik zwischen herkömmlichen Opern- und Sinfonieorchestern und Spezialensembles, wie seiner Lautten Compagney, sei deshalb mittlerweile weniger das Können als vielmehr die Tatsache, dass in unterschiedlichen Strukturen gearbeitet werde.

Klassik und mehr

die Lautten Compagney, die als kleine Lautenformation begann und heute über einen großen Pool an Musikern verfügt, ist eines der produktivsten und programmatisch vielfältigsten Ensembles seiner Art. Davon zeugen die vielen unterschiedlichen Programme mit der Verbindung von Musik und Literatur oder der Kombination von Alter Musik mit Jazz, Pop oder Minimal Music. So wurden – um nur ein Beispiel zu nennen – zusammen mit der Saxofonistin Asya Fateyeva Stücke von Henry Purcell mit denen der Beatles verknüpft. Ein weiteres spannendes Projekt mit dieser Musikerin ist gerade in Arbeit.

Wolfgang Katschner begibt sich immer wieder gerne auf solche Spielwiesen. Das mache viel Spaß, sagt er.

Im Rahmen des Förderprogramms „Exzellente Orchesterlandschaft“ der Kulturstaatsministerin verfolgt Katschner mit der Lautten Compagney (https://www.lauttencompagney.de) gerade ein Projekt in der Begegnung mit außereuropäischen Kulturen, die im Humboldt-Forum in Berlin thematisiert werden. Dazu gab es eine erste Begegnung mit Musikerinnen aus Indien vor Kurzem schon.

Info

Premiere von „La Resurrezione“ im Rokokotheater im Schwetzinger Schloss ist am Sonntag, 9. Juli, um 19 Uhr. Vorstellungen am 11., 13., 15., 18., 21. und 23. Juli. Karten unter www.nationaltheater-mannheim.de