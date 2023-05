Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Fußballspiel, erst recht eines zwischen zwei Nationalmannschaften, ist voll von Ritualen. Zu diesen gehört das Singen der Nationalhymnen. Die Hymne als Lob- und Preislied gab es schon in der Antike. Sie wurde dann im christlichen Abendland vor allem als erhabenes Kirchenlied bedeutsam. Am Tag eines so wichtigen Fußballspiels wie des Finales der Europameisterschaft eine Musikalischen Abendandacht in der Speyerer Gedächtniskirche den Nationalhymnen zu widmen, war deshalb eine absolut sinnfällige und sehr gute Idee.

Der Speyerer Bezirkskantor Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger an der großen Kleuker-Orgel und Kirchenpräsident i. R. Eberhard Cherdron als Liturg und Moderator widmeten sich