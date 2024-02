Am 15. Februar ist die Buchvorstellung und Diskussion mit der Autorin Nathalie Klüver im Historischen Ratssaal zum Thema: „Deutschland, ein kinderfeindliches Land?“. Wir sprachen im Vorfeld mit der Autorin.

„Deutschland, ein kinderfeindliches Land? Worunter Familien leiden und was sich ändern muss“. So lautet der Titel des Sachbuches, das Nathalie Klüver, Journalistin, Buchautorin und Bloggerin, im Rahmen eines Themenabends am heutigen 15. Februar, 19.30 Uhr im Historischen Ratssaal in Speyer vorstellt.

An die Buchvorstellung schließt sich eine Podiumsdiskussion zu dem Thema mit der Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, Joachim Türk, Vizepräsident des Bundesverbandes Der Kinderschutzbund, Rosemarie Keller-Mehlem, Leiterin der Kindertagespflege in Speyer, Kerstin Scholl, Konrektorin der Adolf-Diesterweg Realschule Plus in Ludwigshafen, und Marlen Sattel, Mitglied des Jugendstadtrates Speyer. In Zusammenarbeit laden Soroptimist International, Club Speyer und Der Kinderschutzbund, Ortsverein Speyer, zu diesem Abend ein.

Große Resonanz

Eigentlich war die Publikation „Deutschland, ein kinderfeindliches Land?“ von Nathalie Klüver, wie sie uns erzählt, nur als ein Artikel geplant, doch dann merkte sie, wie vielfältig das Thema ist – von seiner ohnehin unbestrittenen Relevanz einmal ganz abgesehen – und es wurde ein Buch daraus, das denn auch eine große Resonanz entfaltet hat.

Viele kleine Erfahrungen aus ihrem Alltag als alleinerziehende Mutter seien eine wesentliche Grundlage der Betrachtungen und Einschätzung zum Leben mit Kinder in ihrem Buch, sagt Nathalie Klüver. Sie merkte bei der Recherche aber auch schnell, welch unterschiedliche strukturelle und rechtliche Dimensionen hier über die ganz konkreten Alltagssituationen eine Rolle spielen. Sie verweist auf die vielen Ungerechtigkeiten in diesem Bereich, zum Beispiel auf die Tatsache, dass in Deutschland auf manche Luxusgüter nur sieben Prozent Mehrwertsteuer entfallen, auf Babywindeln aber der volle Satz von 19 Prozent.

Für eine solidarische Gesellschaft

Durch ihren Einsatz für bessere Lebensumstände für Kinder, Eltern und Familien in unserem Land will Nathalie Klüver Spaltung in der Gesellschaft überwinden und gerade nicht die Generationen gegeneinander ausspielen. Es geht ihre vielmehr um eine sozial gerechte, ausgewogene und solidarische Gesellschaft.

Sie hat schon viele Lesungen aus ihrem Buch gemacht – und viele Diskussionen, war damit auch schon in den Medien präsent. Auch an Familienministerin Lisa Paus hat sie persönlich ein Exemplar überreicht.

Nathalie Klüver tritt für eine Senkung des Wahlrechts auf 16 Jahren und für eine Anschaffung des Ehegattensplittings sowie eine Reform des Rentensystems ein.

Lobby für Kinder

Ganz grundsätzlich geht es ihr darum, dass eine Lobby für Kinder geschaffen wird und es zu einer größeren Förderung für Eltern kommt. Auch die Veränderung traditioneller Rollenmuster und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen sind ganz zentrale Anliegen von ihr und werden in ihrem Buch gezielt angesprochen.

Durch private Kontakte ist ihr zum Beispiel die Situation für Kinder und Familien in Finnland gut vertraut – und sie sagt, dort sei die Lage für Kinder und Familien wirklich besser.

Die Bücher von Nathalie Klüver widmen sich in erster Linie dem Themenbereich Kinder und Familie, sie hat aber schon ein Kinderbuch „Der Blaubeerwichte“ und ein „Familienkochbuch für nicht perfekte Mütter“ veröffentlicht. Die Bücher über Jürgen Gosch, den Sylter Restaurantbetreiber, und die Marzipan-Dynastie Niederegger, die da ein bisschen aus dem Rahmen fallen, seien Auftragsarbeiten gewesen, sagt sie.

Apropos Lübeck, in der Welterbestadt an der Trave lebt Nathalie Klüver heute, sie hat aber in Pforzheim studiert. Der deutsche Südwesten und das Gebiet am Oberrhein ist ihr deshalb nicht unbekannt und sie freut sich auf den Abend in Speyer – und nicht zuletzt auf eine lebendige und produktive Diskussion und die vielen Stimmen aus dem Publikum von Eltern und Familien.

Info

Der Eintritt zu dem Abend ist frei, um eine Voranmeldung an praesidentin@soroptimist-club-speyer.de wird gebeten. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Zur Autorin: https://www.nathalie-kluever.de/