Die Schwegenheimer Gemeindespitze ist guter Dinge, einen neuen Betreiber für das Nahwärmenetz im Wohngebiet Oberer Waldacker zu finden. Allerdings ist eine Hürde aufgetaucht.

Die Zukunft des Nahwärmenetzes im Wohngebiet Oberer Waldacker am nördlichen Ortsrand von Schwegenheim ist ungewiss, seit die Pfalzwerke als Betreiber im vergangenen Jahr ihren Ausstieg verkündeten. Das Wärmenetz gibt es seit den 1990er-Jahren. Die Ortsgemeinde verpflichtete damals die Grundstückseigentümer per Satzung, sich an das Netz anschließen zu lassen. Die Wärme wird aus einem Heizkraftwerk am Rand des Wohngebiets mithilfe von Biomasse und Erdgas gewonnen. Doch seit einiger Zeit lassen sich immer mehr Bürger vom Anschlusszwang befreien – auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung stand wieder ein entsprechender Antrag auf der Tagesordnung. Etliche Hausbesitzer im Oberen Waldacker finden Preise für die Nahwärme zu hoch und wollen auf Wärmepumpen umsteigen oder haben dies schon getan. Einer Vertragsverlängerung mit den Pfalzwerken hatten bis Ende des vergangenen Oktobers nur rund 40 Prozent der Haushalte zugestimmt, 30 Prozent hatten gekündigt, vom Rest fehlte noch eine Rückmeldung. Die Pfalzwerke haben sich deshalb entschieden, nach dem Jahr 2030 als Betreiber des Wärmenetzes in dem Gebiet mit rund 120 Gebäuden auszusteigen.

Die Ortsgemeinde versucht seitdem, einen Nachfolger zu finden. Denn in Zeiten, in denen Wärmenetze ausgebaut werden, will sie ein bestehendes Netz nicht aufgeben, ohne alle Hebel in Bewegung gesetzt zu haben. Es habe drei Interessenten gegeben, informierte Ortsbürgermeister Andreas Weber ( FWG) diese Woche im Ortsgemeinderat. Einer habe mittlerweile abgesagt, „anderthalb“ seien noch im Rennen. Insbesondere ein Unternehmen ist offenbar ernsthaft an einer Übernahme des Wärmenetzes interessiert. Allerdings hat dieses die Ortsgemeinde laut Weber auch auf einen Umstand hingewiesen, den diese bisher nicht berücksichtigt hatte: „Wir müssen offiziell ausschreiben“, sagte der Bürgermeister. Das Problem: „Es zieht sich, dabei brauchen wir eigentlich relativ schnell eine Lösung“, bedauerte Weber. Er will die Ausschreibung deshalb nun zügig gemeinsam mit der Verwaltung der Verbandsgemeinde Lingenfeld auf den Weg bringen. Der Bürgermeister sieht aber auch einen Vorteil in dem Verfahren: Es bestehe die Chance, dass sich bei der Ausschreibung noch weitere Interessenten melden.

Sorge wegen weiterer „Aussteiger“

Aus dem Gemeinderat gab es die Nachfrage, ob der potenzielle neue Betreiber das Netz auch bei einer niedrigeren Anschlussquote als jener, die von den Pfalzwerken angestrebt war, übernehmen würde. Der Energieversorger mit Sitz in Ludwigshafen wollte das Wärmenetz nur weiterbetreiben, wenn er durch die verlängerten Verträge auf 85 Prozent der Anschlussleistung kommt. Der mögliche Nachfolger würde sich laut dem Beigeordneten Holger Hellmann (FWG) auch mit einer niedrigeren Quote zufriedengeben. Er gehe von jenen Haushalten, die bei den Pfalzwerken unterschrieben hatten, plus bestenfalls die Hälfte jener, die sich noch nicht zurückgemeldet hatten, aus. Torben Heinrich (SPD) äußerte die Befürchtung, dass immer mehr Hausbesitzer sich aus dem Wärmenetz verabschieden, solange dessen Zukunft ungewiss ist. Es seien ständig Handwerker in dem Wohngebiet unterwegs, die Wärmepumpen installieren. Auch deshalb will der Bürgermeister die Betroffenen demnächst mit Infoschreiben oder eventuell bei einer Bürgerversammlung informieren.