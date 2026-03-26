Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs in Speyer sollen künftig in Echtzeit über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der Stadtbusse und eventuelle Änderungen oder Verspätungen informiert werden. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr segnete am Dienstagabend einhellig einen Vorschlag der Stadtverwaltung ab, wonach noch in diesem Jahr 30 sogenannte dynamische Fahrgastinformationsanzeiger (DFI) angeschafft und aufgestellt werden sollen.

Die Stadt erhofft sich durch die aktuellen Fahrplan-Informationen eine erhöhte Nutzerfreundlichkeit. Vorgesehen ist demnach, an wichtigen, übers Stadtgebiet verteilten Bushaltestellen 30 DFI zu installieren, und zwar in einer batteriebetriebenen Ausführung, die zudem mit Solarpaneelen ausgerüstet werden kann, so dass kein eigener Stromanschluss notwendig ist. Die Anzeiger sollen mit einer Text-zu-Sprache-Funktion ausgestattet sein, wodurch die Inhalte der Anzeige beeinträchtigten Menschen vorgelesen werden können. Bis Ende des Jahres soll das rund 200.000 Euro teure Projekt umgesetzt sein. Dank Fördermitteln fallen für die Stadt laut Verwaltung nur noch Kosten in Höhe von rund 94.000 Euro an.

Perspektivisch soll das DFI-Netz durch weitere Standorte mit vollausgestatteten Anzeigen verdichtet werden. Weil deren Einbau größere Arbeiten notwendig mache, werde damit gewartet, bis die vorgesehenen Haltestellen am Berliner Platz, ZOB, Postgraben, Postplatz, Domplatz und in der Maximilianstraße barrierefrei ausgebaut werden, schlägt die Verwaltung vor. Einen Zeithorizont gibt es hierfür noch nicht.