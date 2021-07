Erste Speyerer Hilfslieferung für die Opfer der Hochwasserkatastrophe in der Eifel: Der Ortsverband der Johanniter-Unfallhilfe hat kurzfristig eine Spendenaktion für die Betroffenen organisiert und am Wochenende schon abgewickelt. „Ein voller Erfolg! So konnten wir am Samstag einen Lkw mit Hilfsgütern füllen. Dies waren circa 4 Tonnen Trinkwasser, 5 Tonnen Lebensmittel, 1 Tonne Babynahrung und 1 Tonne Tiernahrung“, meldete der Verband. Am Sonntag sei dann von Ehrenamtlichen alles zum Nürburgring gebracht worden, wo die Fäden der Hilfsaktion zusammenlaufen.

„Wir möchten denen helfen, die durch das Hochwasser vieles oder alles verloren haben“, erklärte Anna-Lena Jöst aus dem Öffentlichkeitsarbeits-Team des Ortsverbands die Motivation. Am Samstag von 16 bis 20 Uhr waren in der Speyerer Dienststelle Spenden entgegengenommen werden. Die Johanniter rufen auch zu Geldspenden auf: „Auch wenn Sie keine Sachspenden zuhause haben, können Sie helfen. Das Land Rheinland-Pfalz hat ein Spendenkonto eingerichtet.“ Empfänger sei dabei die Landeshauptkasse Mainz unter dem Kennwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“ mit der IBAN DE78 5505 0120 0200 3006 06 sowie dem BIC-Code MALADE51MNZ.