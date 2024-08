In der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr hat sich am Bartholomäus-Weltz-Platz nahe der Gedächtniskirche ein Verkehrsunfall ereignet. Laut Polizei befuhr die 32-jährige Unfallbeteiligte mit ihrem Auto den Bartholomäus-Weltz-Platz in Richtung Schwerdstraße. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Sperrpfosten. Die Beamten stellten bei der jungen Frau alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,73 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Der Schaden an dem Poller wird auf 2000 Euro geschätzt.