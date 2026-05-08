Recherche kostet Geld: In der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Speyer arbeiten acht Redakteure und berichten über Firmenschließungen, Politik und persönliche Schicksale.

„Demokratische Kontrolle vor Ort sein, Orientierung im Alltag geben, sozialen Zusammenhalt und Identität spenden, Frühwarnsystem für Probleme darstellen, Gegenmittel zu Gerüchten und Desinformation sowie Plattform für Vielfalt sein“: Lokaljournalismus soll viel leisten. Anlässlich des Tags des Lokaljournalismus in dieser Woche wurde vielfach auf die Aufgaben und die Bedeutung eines Medienangebots „vor Ort“ hingewiesen. Auch meine Kollegen und ich haben Leserinnen und Lesern im Media-Tor in Speyer Rede und Antwort gestanden sowie unsere Arbeit erklärt. Diese findet zum einen jeden Tag in einem Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Interessen statt und zum anderen ist deren Finanzierung und Wirtschaftlichkeit nicht mehr so selbstverständlich wie in der „Blütezeit der Printmedien“ – vor dem Internet-Zeitalter. Damals konnten Medienhäuser durch hohe Auflagen hohe Einnahmen verbuchen und waren von großer gesellschaftlicher Bedeutung.

Ich bin überzeugt, dass Medien – egal ob lokal oder überregional – weiterhin eine Rolle spielen. Diese hat sich jedoch gewandelt, weil sich das Mediennutzungsverhalten der Menschen vor allem durch Digitalisierung, Smartphone und Plattformen wie Facebook, Instagram und WhatsApp sowie Podcasts verändert hat. Viele Menschen nutzen Medien nicht mehr zu festen Zeiten – Zeitung morgens und TV-Nachrichten um 20 Uhr –, sondern jederzeit, mehr mobil, mal kürzer, mal länger, mal nebenbei. Diese Gewohnheiten versuchen wir als RHEINPFALZ mit unseren digitalen Angeboten von der Webseite rheinpfalz.de über die RHEINPFALZ-App bis hin zu Podcasts, Newslettern und Auftritten auf Facebook, Instagram und Co. zu bedienen. Unsere personellen Ressourcen sind jedoch begrenzt und nicht vergleichbar mit öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, die durch Gebühren finanziert werden und sich zum Beispiel, wie die ARD, eine eigene Tik Tok-Redaktion leisten können. Auch das kam bei unserem Abend im Media-Tor zur Sprache, als es darum ging, wie junge Menschen für unser lokales Angebot gewonnen werden können.

Man muss sich auch mal ehrlich machen und an sein eigenes Mediennutzungsverhalten denken

Was ebenfalls diskutiert wurde, ist, dass es keine andere Zeitung, kein Alternativangebot zur RHEINPFALZ in Speyer gibt. Von zwei unabhängigen Tageszeitungen, wie zum Beispiel in Zweibrücken, kann man in diesen Zeiten allerdings nur träumen. Auch da muss man sich ehrlich machen: Eine solche Medienvielfalt wäre angesichts des veränderten Mediennutzungsverhaltens nur schwer wirtschaftlich aufrechtzuerhalten. Hinzu kommt der weit verbreitete Irrglaube, dass Informationen und somit unsere Artikel kostenlos zur Verfügung stehen müssen. Themen aufzuspüren, Informationen zu beschaffen, in gut lesbare und verständliche Texte zu verarbeiten sowie Fotos und Videos zur Verfügung zu stellen, ist Arbeit, die bezahlt werden soll.

Diese Arbeit geht uns nicht aus: Speyer ist eine sehr lebendige Stadt, ein Wirtschaftsstandort, der zurzeit leider durch Hiobsbotschaften von den angekündigten Schließungen von Mann + Hummel und TE Connectivity Schlagzeilen macht, ein Tourismusmagnet mit Welterbestätten wie dem Dom und dem Judenhof, ein großer Schulstandort, ein bedeutendes Zentrum für Kulturangebote mit einer abwechslungsreichen Vereinslandschaft. Und auch wenn es dem ein oder anderen Speyerer nicht bewusst sein mag: Die Gemeinden im Umland haben auch etwas zu bieten, sind lebenswerte und teils hochpreisige Wohnorte mit Naherholungsgebieten sowie engagierten Bürgerinnen und Bürgern in Vereinen und Initiativen. Auch dort gibt es zahlreiche Themen. Unser Anspruch ist es, über das zu berichten, was Menschen beschäftigt – seien es die angesprochenen Firmenschließungen und die damit verbundenen Auswirkungen auf Mitarbeiter und deren Familien, Stadt- und Kommunalpolitik oder persönliche Schicksale. Wir können anhand von Daten aus unseren Online-Produkten übrigens jeden Tag nachvollziehen, was auf großes und was auf weniger Interesse stößt.

In einer zunehmend individualisierten Welt bewegen sich viele in ihrer Blase

Interesse ist subjektiv. Das wurde auch bei unserem Aktionstag deutlich: Nicht jeden interessiert alles, was wir gedruckt und online veröffentlichen. Womöglich mag es auch mit der zunehmenden Individualisierung zu tun haben, dass es manchmal scheint, als ob eins abhandengekommen ist: das Über-den-eigenen-Tellerrand-Hinausschauen, die Neugier auf andere Menschen, das Offensein für andere Ansichten, Interessen und Lebensentwürfe. Wir können nicht alles abdecken, weil wir in der Lokalredaktion Speyer ein kleines Team sind, aber wir versuchen, unter den gegebenen Rahmenbedingungen eine möglichst große Vielfalt aus Speyer, den Gemeinden außenrum sowie Sport und Kultur abzubilden und sind für Anregungen, Fragen und Kritik im persönlichen Gespräch oder per E-Mail an redspe@rheinpfalz.de offen.