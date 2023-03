Die U15-Jungen des TC Weiss-Rot Speyer sind bereits vorzeitig und dazu ungeschlagen Meister der Hallenrunde in der Tennis-Pfalzliga geworden. Das war zu Beginn der Saison nicht absehbar.

Die Liga war laut Verein sehr stark besetzt. Die Speyerer Jungen hatten in ihren Spielen immer die besseren Nerven und zeigten eine tolle Leistung. Zum Erfolg trug auch bei, dass der Weiss-Rot-Nachwuchs meistens in Bestbesetzung antreten konnte. Es spielten für Speyer Jan Brüggemann (je fünf Einzel- und Doppelsiege), Julian Schemenauer (zwei Einzel- und vier Doppelsiege), Mathis Kauer (fünf Einzel- und vier Doppelsiege) sowie Gabriel Weihe (ein Einzelsieg und drei Doppelsiege). Außerdem halfen Tim Hoffmann und Jonah Berndt in der Mannschaft aus.