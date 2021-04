Am 28. Dezember starb die Speyerer Künstlerin Elisabeth Mack-Usselmann in ihrer Heimatstadt im Alter von 93 Jahren. Sie war Meisterschülerin Erich Heckels, des berühmten Malers der Gruppe „Die Brücke“. Auch als Pädagogin setzte sie Zeichen.

„Die Gedanken sind frei!“ – dieses Lied sang ein kleiner Junge in der Trümmerlandschaft von Mannheim als er 1948 von der knapp 20-jährigen Elisabeth Usselmann porträtiert wurde. Mit diesem „Bubenkopf“ bewarb sich die junge Künstlerin dann zum Wintersemester 1948/49 an der Staatlichen Akademie der Künste in Karlsruhe und wurde auf Anhieb in die Malklasse von Wilhelm Schnarrenberger aufgenommen, nachdem sie in den Jahren davor bereits an der Freien Akademie Mannheim ihr künstlerisches Talent bei Carl Trummer und Paul Berger-Bergner entwickeln konnte. Dieses war bereits bei der Zehnjährigen von einer Klosterschwester entdeckt und gefördert worden.

Geradezu als schicksalhaft erwies sich für die junge Künstlerin die Begegnung mit dem ehemaligen Brücke-Mitbegründer Erich Heckel, der ab dem Wintersemester 1949/50 an der Karlsruher Akademie tätig war und das außergewöhnliche Talent der jungen Frau schnell erkannte, weshalb er sie auch zu seiner Meisterschülerin erkor und sie nach besten Kräften förderte.

Klug und belesen

Nach ihrem künstlerischen und wissenschaftlichen Staatsexamen in Karlsruhe und glücklich überstandener schweren Erkrankung arbeitete sie ab der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre am neusprachlichen Gymnasium der Edith-Steinschule in Speyer. Viele Schülerinnen haben diese äußerst kluge und belesene Künstlerin und Pädagogin erleben dürfen, die durch ihre Persönlichkeit die Bedeutung von Kunst erlebbar machte und die ihr anvertrauten Schülerinnen inspirierend begleitete. Parallel zu ihrer pädagogischen Tätigkeit präsentierte sie ihre Arbeiten in zahlreichen Einzel- und Sammelausstellungen im In-und Ausland, besonders aber in Speyer und im Rhein-Neckar Raum. Als letzte Meisterschülerin des Brücke-Malers Erich Heckel hat sie nicht nur die künstlerische Tradition dieser bedeutenden Künstlergruppe repräsentiert, nein, sie wollte ihre eigene Autorenschaft finden mit hohem Anspruch und tiefer Intensität auf der Suche existentieller Fragen der Menschen – erspüren, lauschen, erfassen, verstehen – das Denken muss anschaulich sein! – ob im Stillleben, in der Landschaftsmalerei oder in der Darstellung der menschlichen Figur – immer kann man auch Melancholisches erahnen.

Eigenständiges Oeuvre

Dass Elisabeth Mack-Usselmann sich über das Werk ihrer berühmten Lehrer, zu denen in Karlsruhe auch Walter Becker gehörte, deutlich hinaus entwickelt hat und ein sehr ausgeprägtes eigenständiges Oeuvre hinterlässt, zeigt sich nicht zuletzt auch in der Vielseitigkeit ihrer Kunst. So hat sie sich in den letzten Jahren ihres künstlerischen Schaffens noch verstärkt der Keramik zugewandt und in Zusammenarbeit mit der Majolika Manufaktur in Karlsruhe großartige keramische Arbeiten geschaffen. In ihrem letzten Lebensjahr musste sie als schweren Schicksalsschlag noch den Tod ihres einzigen Sohnes Michael ertragen, der an der Universität Durham/GB im Fachbereich „Humanities“lehrte.

Elisabeth Mack-Usselmann hinterlässt ein vielfältiges künstlerisches Werk, dessen weitere Aufarbeitung sich eine in der Gründung befindliche gemeinnützige Stiftung ebenso zum Ziel gesetzt hat wie die Betreuung des

umfangreichen wissenschaftlichen Werkes ihres Sohnes.

Termin

Die Trauerfeier ist am Donnerstag, 14. Januar, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Berghausen.