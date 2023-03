Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den ersten zwei Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg waren Millionen Deutsche ohne viel Nahrung, Kleidung und Medikamente. Auch in Speyer mangelte es sehr. Hilfe kam vom Ausland. Organisationen in den USA, in Schweden und in der Schweiz schickten Pakete, zum großen Teil an städtische und kirchliche Einrichtungen, aber auch an Privatadressen.

Wegen Nahrungsmitteln, die es in Deutschland nicht oder nicht mehr gab, wurden besonders Pakete aus Nordamerika sehnsüchtig erwartet. 22 Wohlfahrtsverbände der USA hatten die Hilfsorganisation