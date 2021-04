Bürgermeisterin Monika Kabs und Kultur-Fachbereichsleiter Matthias Nowack haben die die neuen Termine des städtischen Literaturfestivals Speyer.Lit bekannt gegeben. Wie bekannt, soll am 28. April Sasa Stanisic in der Dreifaltigkeitskirche lesen. Ob das möglich sein wird, kann im Moment niemand sagen. Deshalb beginnt der Vorverkauf erst zwei Wochen vor dem Termin.

Am 8. Juni soll Monika Helfer lesen, am 10. Juni Lola Randl und am 15. Juni Anne Weber - alle im Alten Stadtsaal. Neu im Programm ist Hugo-Ball–Förderpreisträgerin Kinga Tóth am 16. Juni in der Heiliggeistkirche. Beginn ist immer um 20 Uhr.

Dass die Arno-Reinfrank-Preisverleihung erst im November erfolgt, war auch schon kommuniziert. Am 10. November um 19 Uhr ist der Arno-Reinfrank-Poetry-Slam und am 11. November um 19 Uhr die Preisverleihung an Tijan Sila.