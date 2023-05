Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach und nach dürfen die Schüler wieder in die Klassensäle kommen. Am 8. Juni sollen die letzten Jahrgänge an der Reihe sein – falls es das Infektionsgeschehen zulässt. Die lange Phase ohne Präsenzunterricht erhöht bei einigen den Nachhilfe-Bedarf. Doch auch in Speyerer Nachhilfeschulen kehrt die Normalität nur langsam zurück.

Ein Heidelberger entschied sich kürzlich, per Annonce nach einem Lehrer zu suchen, der seine drei Kinder zuhause unterrichtet – möglichst in allen Fächern.