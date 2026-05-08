Das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer hat den Nachhaltigkeitspreis der AOK Rheinland-Pfalz/ Saarland erhalten. Die Auszeichnung hebt nach Mitteilung der Krankenkasse hervor, dass nachhaltiges Handeln an dem Klinikstandort nicht als Einzelmaßnahme verstanden werde, sondern als kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Im Fokus stehen demnach unter anderem ein bewusster Umgang mit Energie und Materialien, die Optimierung interner Abläufe sowie die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden an nachhaltigen Initiativen. „Das Krankenhaus verdeutlicht damit, wie sich ökologische Verantwortung und moderne Patientenversorgung sinnvoll miteinander verbinden lassen“, so die AOK.