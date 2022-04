1200 Speyerer und Speyererinnen können demnächst an einer Umfrage der Stadt zum Thema Nachhaltigkeit teilnehmen. Sie werden gebeten, online ihre Meinung mitzuteilen – und anzugeben, wo in der Domstadt noch Handlungsbedarf besteht.

Was bedeutet Nachhaltigkeit in einer Kommune? Wie sehen das die Menschen in unserer Stadt und wo besteht Handlungsbedarf, damit wir den Weg zu einem Nachhaltigen Speyer fortsetzen können? Diese und ähnliche Fragen sollen die 1200 Speyerer und Speyererinnen beantworten, die laut einer Mitteilung der Stadt per Zufallsstichprobe ausgewählt und postalisch kontaktiert worden sind. Noch bis einschließlich 18. Mai können sie unter www.speyer.de/buergerbefragung einen Fragebogen ausfüllen.

„Wir wünschen uns, dass möglichst viele Speyererinnen und Speyerer die Chance wahrnehmen, sich an der Befragung zu beteiligen. Denn mit einem repräsentativen, aussagekräftigen Meinungsbild zu nachhaltigen Themen können wir einzelne Handlungsfelder gezielt angehen und Nachhaltigkeit in unserer Stadt ganz konkret stärken“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in einer Pressemitteilung zitiert.

Code kommt per Post

Der Fragebogen umfasse Fragestellungen zur Nachhaltigkeit in verschiedenen Themenfeldern. Neben dem allgemeinen Informationsstand zählten dazu Umwelt und Klimaschutz, Soziales Zusammenleben, Ausbildung und Arbeit ebenso wie Mobilität, Freizeit und die Bereiche Digitalisierung und Gesundheit.

Wer per Zufall für die Befragung ausgewählt wird, erhält laut Stadt in den kommenden Tagen ein persönliches Anschreiben mit einem Zugangscode für die Online-Befragung. Wer keinen Internetzugang habe, könne den Fragebogen in Papierform ausfüllen. Im Anschluss an die Befragung könnten die Teilnehmenden an einer Verlosung teilnehmen.

Ergebnisse beim Runden Tisch

„In allen Phasen der Befragung wird die Anonymität der Befragten sichergestellt“, teilt die Stadt weiter mit. Die wissenschaftliche Begleitung, Datenauswertung und Ergebnisaufbereitung erfolge durch das Büro für Angewandte Psychologie in Saarbrücken.

Es ist nach den Jahren 2012 und 2017 die dritte Nachhaltigkeitsbefragung dieser Art in Speyer, schreibt die Stadtverwaltung. Die Ergebnisse sollen nach der Sommerpause beim Runden Tisch Nachhaltiges Speyer vorgestellt werden. Rückfragen an Sandra Gehrlein unter Telefon 06232 14-2490, E-Mail: sandra.gehrlein@stadt-speyer.de.