Der Rückzug ihrer bisherigen Frontmänner birgt Chancen und Risiken für die CDU.

Wenn Axel Wilke und Hans-Peter Rottmann wirklich schon lange aufhören wollten, ist es gut, dass sie es mit einigem Abstand zur Kommunalwahl im Mai 2024 tun, um ihre Nachfolger an Profil gewinnen zu lassen. Wilke war einer der langjährigsten und der inhaltlich wohl sattelfesteste aller Stadträte. Das wird nicht einfach für die CDU. Darin liegt das Risiko des Rückzugs. Die Chance ist der beschworene Neuanfang, der angesichts der Querelen von 2022 in der Fraktion Not tut.

Wer Wilke nachfolgen könnte, ist offen. Die verbleibende stellvertretende Fraktionssprecherin Nadja Hattab ist im Stadtrat völlig unauffällig, Kreisvorsitzende Sylvia Holzhäuser noch nicht mal Ratsfrau. Aus der Rest-Fraktion ist Frank Hoffmann am aktivsten, Jörg Zehfuß am erfahrensten und Johannes Kabs am bekanntesten. Sie dürften die Favoriten sein.