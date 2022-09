Nach 36 Dienstjahren ist Uwe Fehr als Leiter des Forstreviers Speyer im Sommer in den Ruhestand gegangen. Wer ihm als Förster in dieser Funktion nachfolgt, ist noch nicht geklärt, wie Anfragen bei der Stadtverwaltung und beim Forstamt Pfälzer Rheinauen ergaben. Klar ist aber bereits, dass die erwogene Schaffung einer solchen Stelle bei der Stadtverwaltung selbst verworfen wurde. „Die Beförsterung des Stadt- und des Bürgerhospitalwaldes wird, wie bisher, durch einen Landesbeamten erfolgen“, teilt dazu Stadtsprecherin Lisa Eschenbach mit. „Landesforsten wird als Herrin des Verfahrens zu gegebener Zeit an uns herantreten“, informiert sie weiter zur Neubesetzung der Stelle. Forstamtsleiterin Monika Bub erklärt: „Das Forstamt ist in der Planung, um die Revierleiterstelle in Speyer möglichst zeitnah zu besetzen.“ Derzeit sei es jedoch noch zu früh, um Fehrs Nachfolger vorstellen zu können. Im Sommer hatte Bub der RHEINPFALZ gegenüber angekündigt, dass die Stelle im Herbst besetzt werden würde.