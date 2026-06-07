Michael Corey ist übermüdet, aber glücklich, als er vor einem alten Fachwerkhaus in Lingenfeld steht: Der US-Amerikaner ist gekommen, um seine Wurzeln zu erforschen.

Staunend blickt Michael Corey auf das Gebäude in der Obergartenstraße 7. Es wurde laut einer erhaltenen Signatur an einem Eckbalken im Jahr 1792 von Schulmeister Johann Jakob Dietrich erbaut. Heute wohnen darin Andreas und Stefanie Omonsky, die das Haus in den 1990er Jahren gekauft und renoviert haben. Gerne öffnen sie dem Gast aus den Vereinigten Staaten die Tür und zeigen ihm ihr Heim. Denn auch Michael Corey hat einen Bezug zu dem Anwesen: Einst lebten hier Vorfahren von ihm. Den Besuch eingefädelt hat Hobbyhistoriker Rolf Reinbold, der mit Leidenschaft die Lingenfelder Ortsgeschichte erforscht und die Heimatstube im Rathaus aufgebaut hat. Das Heimatmuseum zeigt er dem Gast aus den USA ebenso wie ein weiteres Haus in der Hauptstraße. In diesem haben ebenfalls einst Teile von Coreys Familie gelebt. Heute wohnt dort Rainer Hilton, der sich über den Besuch aus Übersee freut.

Michael Corey ist 46 Jahre alt und lebt in Minnesota im Norden der USA. Lange Zeit war seine Familie im Nachbarstaat Wisconsin heimisch. Dort machen die Nachfahren deutscher Einwanderer einen großen Teil der Bevölkerung aus. Viele kamen auch aus der Pfalz. Journalist und Historiker Corey will schon lange mehr über seine deutschen Wurzeln wissen, wie er erzählt. „Das hat mich schon als Kind interessiert“, sagt er. Später habe er dann begonnen, mithilfe von alten Briefen und des Internets zu recherchieren. Mittlerweile kann er die Lingenfelder Linie seiner Familie sieben Generationen zurückverfolgen.

Hobbyhistoriker hilft

Dabei geholfen, nun auch vor Ort auf Spurensuche zu gehen, hat dem Amerikaner Stephanie Clüsserath – eine deutsche Freundin, mit der er seit 30 Jahren in Kontakt steht. Einst haben sich beide über einen Pfadfinder-Austausch kennengelernt, heute begleitet die Rheinländerin Corey bei seiner Reise in die Pfalz. Zwar ließen sich Michael Coreys Wurzeln auch in anderen deutschen Regionen finden. „Aber in Lingenfeld ist alles vorbildlich aufbereitet“, sagt Clüsserath. Rolf Reinbold sei zudem wahnsinnig hilfsbereit gewesen. Und auch Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) nimmt sich Zeit für den Besuch.

Im Nachbarort Schwegenheim hatte vor wenigen Jahren eine betuchte Amerikanerin, die ihre Kindheit im Dorf verbracht hat, einen sechsstelligen Betrag für die Gemeindekasse gespendet. 150.000 Euro habe er leider nicht im Gepäck, antwortet Corey lachend auf die augenzwinkernd vorgebrachte Anfrage des Lingenfelder Bürgermeisters. Was der US-Bürger hingegen mitbringt, ist viel Interesse an seiner Pfälzer Familiengeschichte, über die er bereits einiges in Erfahrung gebracht hat: Die ersten Lingenfelder in seinem Stammbaum, die nach Amerika kamen, waren offenbar Michael Ackermann, seine Frau Katharina, geborene Leuthner, und ihre Tochter Marie. Sie wanderten 1882 aus. Unter den weiteren Kindern der Ackermanns, die in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin geboren wurden, war auch Michael Coreys Urgroßmutter Alma. Auch Mitglieder des Leuthner-Zweigs der Familie wanderten in die USA aus, darunter auch Katharinas Bruder Jakob, der im Bundesstaat Oregon Imker wurde und in dessen Briefen an die Eltern Fotos seines Gehöfts und seiner Bienenstöcke erhalten sind.

Verstehen statt Stolz

Eigentlich waren berufliche Gründe der Anlass für Michael Coreys aktuellen Deutschlandbesuch – seinen dritten. Doch für den Abstecher nach Lingenfeld hat er extra einen Zusatztag eingeplant. Corey beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der Erforschung des Rassismus in den USA, der seiner Ansicht nach leider tief in der Geschichte des Landes verwurzelt ist. Die eingewanderten Pfälzer hatten darunter als Weiße nicht zu leiden. Wohl aber gab es eine Diskriminierung von Deutschstämmigen in der Folge des Ersten Weltkriegs, wie Corey berichtet. Da die USA gegen das Deutsche Reich kämpften, war diese Bevölkerungsgruppe grundsätzlich verdächtig. „Viele warfen ihre Identität, die sie bis dahin gelebt hatten, weg und wurden voll und ganz Amerikaner“, sagt Corey. Heute erinnerten sich hingegen viele an ihre deutschen Wurzeln und wollen mehr darüber erfahren, so wie der 46-Jährige selbst, der privat auch Deutsch lernt und mittlerweile gut spricht. „Steffi sagt manchmal, ich bin deutscher als die Deutschen“, zitiert er seine Begleiterin und lacht. Ist er stolz auf seine Herkunft? „Nicht Stolz ist das Ziel, sondern Verstehen“, sagt er. Sein Interesse an der Familiengeschichte vergleicht er mit dem Interesse an Astronomie. Es sei faszinierend, aber es sei nicht so, dass er ein starkes emotionales Band zu seinen Vorfahren spüre. Der Besuch in Lingenfeld ist trotzdem etwas ganz Besonderes für Michael Corey. Es soll nicht der letzte bleiben. Beim nächsten Mal will er auch seine Familie mitbringen.