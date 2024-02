Für ehrenamtliche Mitarbeit im Projekt Nachbarschaftshilfe bietet die Stadt Schulungen an. Am Montag, 11. März, beginnt demnach die erste von drei Perioden. „Inzwischen bringen sich schon über 40 Freiwillige für dieses besondere Projekt ein, es werden aber weiterhin noch viele helfende Hände gesucht“, so die Verwaltung.

Die Schulung sei in sechs Module einschließlich kostenlosem Erste-Hilfe-Kurs gegliedert. Schulungszeiträume seien 11. März bis 8. April, 4. Juni bis 2. Juli sowie 17. September bis 15. Oktober. Nachbarschaftshelfer unterstützen Senioren etwa bei Arztbesuchen oder beim Einkauf. Die Warteliste sei lang. Helfer ab 18 Jahren erhielten eine Aufwandsentschädigung von 7 Euro pro Stunde. Näheres unter www.speyer.de/nachbarschaftshilfe oder Telefon 06232 14-2665.