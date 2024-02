Mit einem Teppichmesser hat am Montagabend gegen 21 Uhr ein 53-Jähriger einen 62-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Speyerer Innenstadt angegriffen und schwer verletzt. Wie die Polizei erst heute mitteilte, waren die beiden Nachbarn in Streit geraten. In dessen Verlauf griff der Jüngere zum Teppichmesser und fügte dem Älteren mehrere Schnittwunden zu, unter anderem im Gesicht und im Halsbereich. Außerdem wurde der 62-Jährige am Auge verletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Zu den näheren Umständen der Tat hat die Kripo Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen.