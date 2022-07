Mathias Münzenberger ist am Sonntag zum neuen Vorsitzenden des Bundes der Selbständigen (BDS) Römerberg-Speyer gewählt worden. Er folgt auf Liliana Gatterer, die dieses Amt 20 Jahre lang innehatte. Sie bleibt aber Landesvorsitzende. „Ich möchte Platz machen für Jüngere und neue Ideen“, wird Gatterer in einer BDS-Mitteilung zitiert. Münzenberger ist Inhaber des „Speyerer Tee Contor“ in der Roßmarktstraße. Als Stellvertreter wurden Andrea Steck und Gerhard Mybes gewählt. Vervollständigt wird der Vorstand laut Info durch Schriftführer Jonas Hoffmann und die beiden Beisitzer Dorothee Bisson und Ulf Neumann . „Die Fußabdrücke der Vorgängerin sollen sichtbar bleiben“, so Münzenberger, „aber neue eigene hinzukommen“. Er wolle die Anliegen in Römerberg und Speyer gut vertreten. Beim ersten Vorstandstreffen solle die gemeinsame Ausrichtung der Arbeit entwickelt werden.