Im Fall der bei einem 49-Jährigen Speyerer entdeckten Waffen hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz eingeschaltet. Gutachter des LKA sollen die Funktionsfähigkeit der gefundenen Waffen und Waffenteile eingehend überprüfen. Dies könne mehrere Wochen oder gar Monate in Anspruch nehmen, sagte gestern eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage. Eine erste Einschätzung der LKA-Experten hatte laut Polizei ergeben, dass die Waffen und Waffenteile augenscheinlich unbrauchbar gemacht worden waren oder dass es sich um sogenannte Softair-Waffen handelte, die oftmals exakte Nachbildungen echter Schusswaffen sind. Am Donnerstag und Freitag hatten Beamte im Auftrag der Staatsanwaltschaften Frankenthal und Mannheim die Wohnung des 49-Jährigen in Speyer durchsucht. Auf ihn aufmerksam geworden war die Polizei, weil der Mann Ausrüstungsgegenstände der Bundeswehr im Internet zum Kauf angeboten hatte. Bei der Durchsuchung waren die Fahnder auf die Waffen und Waffenteile gestoßen und stellten diese sicher. Ein „Zufallsfund“, so die Polizei. Nun werde ermittelt, wie der Mann an die Militärausrüstung gekommen ist. Der 49-Jährige war vorläufig festgenommen, dann jedoch „aufgrund fehlender Haftgründe“ wieder freigekommen. Hinweise darauf, dass es sich bei dem Mann um einen Waffenhändler handeln könnte, lagen der Polizei nicht vor.