Die Polizei hat nach eigener Mitteilung einen 36-Jährigen in Gewahrsam genommen, der in einem Supermarkt in der Schifferstadter Straße für Probleme sorgte. Er habe am Mittwoch gegen 13.30 Uhr dort Wurst gestohlen – was er auch zugegeben habe. Dass er und sein 31-jähriger Begleiter mit einem Hausverbot der Marktleitung belegt wurden, habe den Begleiter dann dermaßen erzürnt, dass laut Bericht „in Aussicht stellte, nach dem Abrücken der Polizei gleich wieder in den Markt zu gehen“. Die Beamten hätten ihm einem Platzverweis erteilt, dem er jedoch nicht nachgekommen sei. Auch habe er die Anhörung seines Begleiters durch Zwischenrufe gestört. Die Polizei habe ihn bis zum Abend in Gewahrsam genommen.