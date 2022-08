Von Stefan Heimerl

Weil bei dem Waldbrand vom Wochenende Verdacht auf Brandstiftung besteht, hat die Polizei am Montag eine Suchmeldung veröffentlicht. „Zeugen hatten kurz nach dem Brandausbruch zwei Kinder und einen Mann am Brandort gesehen“, heißt es darin. Am Ort des Geschehens sei außerdem ein Feuerzeug und eine Bauchtasche gefunden worden. Ob die gesuchten Personen wirklich etwas mit dem Brand zu tun haben, ist noch nicht klar. Die Kinder werden als zwischen acht bis zehn Jahre alt, 1,30 bis 1,50 Meter groß und mit kurzen, blonden Haaren beschrieben. Sie haben kurze Hosen und dunkle T-Shirts getragen.

Der etwa 30 Jahre alte Mann, der am Brandort gesehen wurde, wird als 1,75 Meter groß mit sportlicher Statur beschrieben, der dunkle Kleidung, ein kurzes T-Shirt, eine lange Hose und eine dunkelblaue Kappe getragen hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unt der Telefonnummer 06232 1370 oder per e-Mail pispeyer@polizei.rlp.de entgegen. Wie ein Anwohner den Brand erlebt hat und wie man im Ernstfall reagieren sollte, lesen Sie hier.