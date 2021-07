Nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagnachmittag auf der B9 in Speyer sucht die Polizei nun Zeugen. Laut Bericht der Beamten fuhr gegen 13.15 Uhr ein roter Pkw bei der Anschlussstelle Speyer-West („Bauhaus“-Kreisel) auf die B9 Richtung Ludwigshafen auf. Beim Verlassen des Beschleunigungsstreifens achtete der Fahrer aber nicht auf den Verkehr, sodass ein Lkw mit gelbem Auflieger „abrupt von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur wechseln musste“. Dabei stieß der Lkw-Fahrer mit seinem Wagen gegen das Auto eines 44-Jährigen aus Mutterstadt, der gerade auf der linken Fahrspur unterwegs war. Verletzt wurde dabei niemand, doch an dem Auto des 44-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Sowohl der rote Pkw als auch der Lkw entfernten sich laut den Beamten unerlaubt von der Unfallstelle. Wer Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 oder an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.