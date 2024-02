Nach einer Verfolgungsjagd quer durch Speyer mit vier Festnahmen am Freitagmittag hat die Polizei nach eigenen Angaben inzwischen das Fluchtauto gefunden. Es sei einige Stunden nach der Verfolgungsfahrt in einer Seitenstraße gemeldet und sichergestellt worden. Vom Autofahrer fehle dagegen noch immer jede Spur. Wie bereits berichtet, wollten die Beamten nach eigenen Angaben am Freitag gegen 13.23 Uhr auf der A61 bei Speyer-Nord ein Fahrzeug kontrollieren, als der Fahrer das Gaspedal durchtrat und in den Stadtbereich flüchtete. Die Beamten verfolgten den Audi A4 durch mehrere Straßen in der Stadt. Nach 15 Minuten seien vier Personen aus dem Fahrzeug ausgestiegen, der Fahrer habe seine Flucht in unbekannte Richtung fortgesetzt. Die Einsatzkräfte nahmen die vier Mitfahrer fest, inzwischen seien sie wieder auf freiem Fuß. Bei der Fahrt wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt, es entstanden jedoch kleinere Sachschäden an unbeteiligten Fahrzeugen. Die Gründe der Flucht seien noch unklar. Die Ermittlungen laufen.