Ein Audi, der am Donnerstag im Alten Postweg kurz vor der Einmündung Armensünderweg parkte, ist gegen 8.55 Uhr von einem Sattelschlepper beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog der Lkw aus dem Armensünderweg nach rechts in den Alten Postweg ab. Dabei war die seitliche Tür des Aufliegers nicht richtig geschlossen, öffnete sich im Fahren, schlug gegen den geparkten Audi und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Bei dem Sattelschlepper soll es sich um eine britische Zulassung mit mintgrüner Farbe gehandelt habe. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Sattelschlepper geben können, Kontakt: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.