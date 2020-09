Am Samstagabend, 22.15 Uhr, kam es laut Polizei in der Habsburgerstraße im Speyerer Süden zu einem Unfall, der größere polizeiliche Ermittlungen nach sich gezogen hat. Ein Anwohner sei beim Ausparken mit seinem Audi gegen einen parkenden Opel geprallt und im Anschluss mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle geflüchtet. Die von einem Zeugen verständigte Polizei fand dessen Auto kurz darauf unbesetzt parkend an einer nahe gelegenen Tankstelle, wie sie berichtet. Nochmals rund 30 Minuten später sei auch der verantwortliche Fahrzeugführer entdeckt worden – „als Fußgänger auf seinem Nachhauseweg“. Beim Erblicken der Polizei habe er vergebens versucht, sich in einem Garten zu verbergen. Der 35-Jährige habe eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille aufgewiesen und eine Blutprobe abgeben müssen. Sachschaden: rund 2000 Euro.