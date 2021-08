In den sozialen Netzwerken wurde in den vergangenen Tagen ein Handyvideo verbreitet, das eine Auseinandersetzung nach einem Unfall auf der B9 bei Speyer zeigt. Ein 48-Jähriger hat einem Senior am 29. Juli mehrfach ins Gesicht geschlagen. Auch die Speyerer Polizei hat das Video bekommen – und weitere Schritte eingeleitet.

Im Video zu sehen ist der Wagen eines 68-jährigen, der auf der linken Spur der B9 bei Speyer steht. Gefilmt wurde es augenscheinlich mit einem Handy aus dem Fahrzeug dahinter. Zunächst ist Hupen zu hören, dann sagt ein Mann mit tiefer Stimme „Bist du nicht ganz sauber?“ Plötzlich taucht ein Mann mit rotem T-Shirt im Bild auf – und schlägt dem 68-Jährigen mehrfach brutal ins Gesicht. Der Senior versucht, sich in seinen Wagen zurückzuziehen. Dann steigen die Filmer aus, laufen zum Verletzten. Der hält sich mittlerweile ein Tuch auf die blutverschmierte Nase. Es folgt eine Diskussion mit dem Mann im roten Hemd darüber, wer Schuld an dem Unfall hat. Dann endet die Videoaufnahme.

Verhältnismäßig geringer Schaden

„Das war schon ein hohes Aggressionspotenzial, mit dem der Mann da unterwegs war“, ordnet Susanne Lause, Sprecherin der Speyerer Polizeiinspektion, das Geschehene ein. Sie und ihre Kollegen hätten das Video kurz nach dem Unfall, bei dem der 48-Jährige den Senior zunächst rechts überholte, und dann wieder auf die linke Spur wechselte, zugespielt bekommen. Beim Wechsel auf die linke Spur sei es zur Kollision gekommen. „Eigentlich keine allzu große Sache“, sagt Lause mit Blick auf den verhältnismäßig geringen Sachschaden in Höhe von rund 1300 Euro.

Den Senior wurde dagegen leicht verletzt, musste laut Polizeibericht von vergangener Woche zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. „Wie es ihm jetzt geht, ob etwas gebrochen ist, wissen wir nicht“, so Lause.

Gegen den 48-jährigen Schläger wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eingeleitet, teilt sie mit. Außerdem habe die Polizei den Fall an die Führerscheinstelle weitergeleitet. Sie prüfe nun den Fall des Mannes und entscheide – je nachdem, ob es bereits ähnliche Vorfälle gegeben – darüber, ob der Mann seinen Führerschein behält.