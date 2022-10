Zwei Hunde haben laut Polizei am Dienstagmorgen im Domgarten einen Radfahrer zu Fall gebracht. Der 69-Jährige stürzte demnach über seinen Lenker und zog sich diverse Prellungen am Schädel, an der Hand und der Hüfte zu. Der Unfallhergang: Ein 42-jähriger Hundehalter sei mit seinen beiden nicht angeleinten Hunden im Domgarten spazieren gegangen. Die Tiere hätten plötzlich den Weg des 69-Jährigen gekreuzt und seien mit dessen Fahrrad kollidiert. Der Mann sei auf einem asphaltierten Weg gelandet und habe ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.