Der Unfall beim Brezelfestumzug in diesem Sommer war für den veranstaltenden Verkehrsverein Speyer ein Schock. Er hat seinen Aufwand, um sichere Umzugswagen zu stellen, nochmals erhöht. In der Zukunft könnte eine neue Form mit Abrollpritschen an Bedeutung gewinnen. Mehr zum Thema lesen Sie hier