Nach dem schweren Unfall während des Brezelfestumzugs bietet die Stadt nach eigenen Angaben am Mittwoch, 17 Uhr, ein Nachsorgegespräch in der Florianstube der Feuerwache in der Industriestraße an. Moderiert werde das Gespräch von Martin Cierjacks, Notfallpsychologe und Fachberater der Feuerwehr. Ein Umzugswagen war kurz vor dem Domplatz auf einen davor fahrenden Lkw aufgefahren. Dabei wurden nach Polizeiangaben vier Menschen verletzt, eine Zwölfjährige schwer. Für Menschen, die von dem Unfall betroffen waren – ob unmittelbar oder als Zuschauer des Umzug – „ist für die Verarbeitung und Bewältigung des Erlebten eine schnelle und effektive Hilfe von zentraler Bedeutung“, heißt es von der Stadt. Während und nach einem Extremereignis seien Beteiligte sowie Ersthelfer oder mögliche Zeugen mit einer emotional hochbelastenden Situation konfrontiert. „Dieses Erleben ist unabhängig von der Schwere des Unfalls und den Betroffenen oftmals nicht bewusst. Gefühle wie Angst, Verzweiflung oder Selbstvorwürfe können sich im Nachhinein verstärken und auch Schlafstörungen oder Konzentrationsschwierigkeiten auftreten.“ Deshalb seien Beratungsgespräche hilfreich. Alle Interessierten könnten vorbeikommen und mit dem Berater sowie anderen Betroffenen über das Unfallgeschehen sprechen. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich.