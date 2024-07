Die Zwölfjährige, die beim Brezelfestumzug am Sonntag schwer verletzt worden war, ist auf dem Weg der Besserung. „Der Gesundheitszustand des jungen Mädchens ist weiterhin stabil und die Behandlungen verliefen bislang erfolgreich“, teilt die Polizei am Dienstag mit. Nach derzeitiger Kenntnis der Beamten dürfte das Mädchen bei gutem Heilungsverlauf wieder vollständig genesen. Sie war zwischen zwei Umzugswagen eingeklemmt und schwer an den Beinen verletzt worden.