Der mächtige Ahornbaum, der am Sonntagabend im Adenauerpark vom Sturm umgeworfen worden war, ist beseitigt. Die Stadt konnte jetzt auf Anfrage den Schaden bilanzieren: Laut Pressesprecherin Annika Siebert wurde durch den Fall Sandsteinpflaster heruntergedrückt, das nun wieder angehoben werden muss. An der Sandsteinmauer, auf die der Baum gefallen war, seien keine Schäden festgestellt worden. Ein Teilbereich vor der Gotischen Kapelle im Park ist abgesperrt. Kontrollen nach dem Sturm zufolge sind laut Stadt im Adenauerpark keine weiteren Bäume gefährdet, jedoch „über das Stadtgebiet verteilt durchaus an einigen Stellen“. Umgekippt sei auch ein wegen Pilzbefalls vorgeschädigter Baum am Russenweiher.