Die Feuerwehr Speyer ist nach dem Sturmtief, das vor allem in der Nacht von Freitag auf Samstag einen zwischenzeitlichen Höhepunkt erreicht hatte, am Sonntag zur Reithalle ausgerückt. Laut Feuerwehr mussten dort am Dach beziehungsweise am Turm lose Teile befestigt werden. Seit Freitag sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Speyer sechs Mal aufgrund von Sturmschäden unterwegs gewesen, vor allem weil Bäume umgestürzt und Äste abgerissen wurden, wie ein Sprecher am Sonntag sagte. Für die stürmischen Verhältnisse sei es normales Tagesgeschäft gewesen. Größere Schäden blieben bisher aus.