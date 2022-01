Im Oktober waren Gogol und Mäx beim furiosen Finale des Festivals Kulturbeutel in Speyer und versetzten das Publikum in Staunen und Begeisterung. Wer die beiden Musiker noch einmal erleben will oder sie im Speyerer Alten Stadtsaal im Herbst verpasst hat: Am Samstag, 29. Januar, gastieren sie um 20 Uhr in der Stadthalle in Hockenheim mit ihrem Jubiläumslachkonzert „Teatro Musicomico“. Sie sind die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik. Wie auf dem Bild zu sehen, spielt dabei die Lichtgestalt Johann Sebastian Bach eine wichtige Rolle. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikumsverzauberer im Gepäck. Karten gibt es zum Preis von 26 Euro beim Kartenvorverkauf der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205 21-1012, per E-Mail: tickets@stadthalle-hockenheim.de, im Internet unter: www.stadthalle-hockenheim.de. Derzeit gilt die 2G-plus Regelung für Erwachsene. Nachweise sind nur noch in digitaler Form erlaubt, ein amtliches Ausweisdokument muss bereitgehalten werden.