Weniger als einen Monat nach der Schließungsankündigung ist die Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in Kusel geräumt. Für die AfA Speyer hat das Auswirkungen.

Am Freitag haben die letzten Bewohner die Kuseler AfA auf dem Windhof verlassen. Wie in Speyer wurde dort eine frühere Bundeswehrkaserne zur zentralen Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die Bewohner warten in den AfAs auf das Ergebnis ihres Asylverfahrens oder werden – meist nach mehreren Monaten – auf rheinland-pfälzische Kommunen verteilt. Die letzten Kuseler Bewohner kamen vorige Woche überwiegend in andere AfAs, etwa nach Hahn, aber auch nach Speyer. Am Freitag kam in der Spaldinger Straße ein Bus mit 50 Personen aus Kusel an.

Die zusätzlichen Bewohner stellten den Betrieb der Landeseinrichtung in der Domstadt vor keinerlei Probleme, betont eine Sprecherin der zuständigen Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) auf Anfrage: „Sie können dort ohne Weiteres aufgenommen und versorgt werden.“ Auch mit den „Neuen“ sei die Einrichtung in der früheren Kurpfalzkaserne nur zu 55 Prozent belegt. 604 Flüchtlinge lebten dort aktuell. Der Betrieb laufe „in gewohnter und bewährter Art und Weise“.

Wie die nun aufgelöste Einrichtung in Kusel ist die Speyerer AfA 2015 eröffnet worden. In der Westpfalz wird angesichts einer Kündigung der Immobilie durch den Bund die Rückkehr der Bundeswehr erwartet. Sie ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Dasselbe gilt für Speyer, wo es den Willen zur Rückkehr der Armee an den Standort, aber noch keine Details gibt. Das Land rechnet nicht damit, dass die nun letzte pfälzische AfA mit Auslaufen des aktuellen Mietvertrags Ende 2026 aufgelöst werden muss. Es ist laut ADD daran interessiert, ihn länger zu betreiben.