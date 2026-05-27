Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A61 einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Laut Bericht war die Streife in ihrem Wagen gegen 0 Uhr in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als auf Höhe des Autobahnkreuzes Mutterstadt vor ihnen ein BMW bereits den Beschleunigungsstreifen mit mehr als den dort zulässigen 130 Kilometern pro Stunde befuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug auf der wenig befahrenen Autobahn mit 220 statt der erlaubten 130 Kilometer pro Stunde. Nachdem die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde, beschleunigte der Fahrer des über 300 PS starken BMWs weiter auf Tempo 250.

Kurz vor dem Autobahnkreuz Speyer veranlasste das Überholmanöver eines Lastwagens den BMW-Fahrer dazu, den Lkw, der gerade überholt wurde, derart zu schneiden, dass ein Unfall nur durch eine rechtzeitige Gefahrenbremsung des Lastwagenfahrers vermieden werden konnte. Den nächsten Lkw überholte der BMW dann auf dem Standstreifen.

Nach dem riskanten Überholmanöver gelang es den Beamten, den BMW anzuhalten und seinen Fahrer zu kontrollieren. Der 19-jährige Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis zeigte sich laut Bericht uneinsichtig. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, sein Führerschein beschlagnahmt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Über den endgültigen Entzug seiner Fahrerlaubnis wird ein Gericht entscheiden müssen.