Nach einem Reifenplatzer hat eine 18-jährige Autofahrerin am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr in der Geibstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist mit ihrem Wagen gegen eine Straßenlaterne gestoßen. Laut Polizei wollte die junge Frau in die Straße Am Neuen Rheinhafen abbiegen, als der linke Vorderreifen in der Kurve platzte. Dadurch verlor sie die Kontrolle über den Pkw und stieß mit der Fahrzeugfront gegen eine am rechten Fahrbahnrand stehende Laterne. Am Auto entstand Totalschaden, die Laterne wurde leicht beschädigt. Durch den Unfall lösten im Fahrzeug die Airbags aus. Die Fahrerin und ihre Beifahrerin verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht.