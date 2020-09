Ein 27-jähriger Speyerer hat laut Polizei am Donnerstagabend, 19.01 Uhr, in Speyer-Nord randaliert. Die Beamten waren zu seiner Wohnung gerufen worden, weil er dort nach Mitteilung von Nachbarn in lautstarken Streit mit Familienangehörigen geraten war. Vor Ort habe er sich zunächst widerstandslos festnehmen lassen, sei dann jedoch beim Weg zum Einsatzwagen „erneut hochaggressiv geworden“, so die Beamten. Er habe mit Straftaten gedroht und sich „erst bei Erblicken eines hinzugezogenen Diensthundes“ beruhigt. Der mit 0,89 Promille alkoholisierte Mann sei zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen worden.