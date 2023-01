Die Polizei Speyer hat in der vergangenen Woche mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Fahrradfahrer in der Stadt kontrolliert. Wie die Beamten mitteilen, haben sie insgesamt 47 Fahrräder überprüft. Mehrere von diesen zogen sie ein.

Drei hochwertige E-Bikes stellten die Polizisten vorbeugend sicher, denn bei diesen waren die Eigentumsverhältnisse unklar. Die Beamten zogen zwei weitere Räder ein: Eines davon war am 14. Mai 2022 in Schifferstadt und das andere bereits am 6. Januar vorigen Jahres in Speyer als gestohlen gemeldet worden.

Die Polizisten überprüften nicht nur die Eigentumsverhältnisse des Fahrrades. Sie gaben auch Tipps, wie man sein Rad vor Diebstahl schützt. Den besten Diebstahl-Schutz bieten demnach stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Diese sollten groß genug sein, um das Rad an einem festen Gegenstand anzuschließen. Die Polizei rät zum Kauf eines zertifizierten Schlosses mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material.tbg

