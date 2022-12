Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Donnerstag gegen 3.20 Uhr in der Industriestraße eine 39-jährige Fahrradfahrerin kontrolliert. Die Frau teilte den Polizisten mit, dass das Rad nicht ihr Eigentum sei. Sie wollte aber auch keine genaueren Angaben zum rechtmäßigen Besitzer machen und warf das Fahrrad vor den Augen der Beamten ins Gebüsch. Dort wollte die 39-Jährige das Fahrrad offenbar liegen lassen. Die Beamten stellten das Rad sicher und suchen nun nach dessen Eigentümer. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke BULLS, Modell XC 7005, 27,5 Zoll, Rahmenfarbe Schwarz mit blauen und neongelben Elementen, Scheibenbremsen, Federgabel vorne und 21-Gang-Kettenschaltung. Geschädigte oder Zeugen, die Angaben zum Besitzer des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.