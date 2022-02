Ein 71-jähriger Man aus Speyer ist am Freitag mit seinem Auto in der Auestraße über eine Verkehrsinsel gefahren. Laut Polizei hatte der Mann zuvor gemeinsam mit seiner Ehefrau in der Nähe eingekauft und kurz nach dem Losfahren einen stechenden Schmerz in seiner Brust gespürt. Er habe aber nach dem medizinischen Notfall und dem Überfahren der Verkehrsinsel sein Auto auf einem Parkplatz abstellen können. Der Rettungsdienst konnte den ansprechbaren Mann demnach erstversorgen und ihn in ein Krankenhaus bringen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 1000 Euro.