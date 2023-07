Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Mutter und ihre Tochter wurden vorigen Herbst in einer Wohnung in Speyer mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt. Deshalb muss sich ein 28-jähriger Afghane vor dem Landgericht Frankenthal verantworten. In dem Prozess ging es nun auch darum, wie die Opfer mit den Folgen zurechtkommen und wie sich der Angeklagte vor der Tat verhalten hat.

Die Familie suche inzwischen eine neue Wohnung. Das sagte vor Gericht der Ehemann der Mutter und Stiefvater der Tochter, der Frauen, die im Oktober in ihrer Wohnung in der Wormser Landstraße mit dem Messer